Бакулин Фадей (Фадейко Фалалейко) (Фадейко, Фалалейко) Емельянов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1626
Дата смертиПосле 1684
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1626
Отец: Бакулин Емельян Степанов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Бакулин Семен (Сенка) Фадеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1665
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1672
Сын: Бакулин Семен (Сенка Мл) (Сенка, Мл) Фадеев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1684