Бакулин Фадей (Фадейко Фалалейко) (Фадейко, Фалалейко) Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулин Фадей (Фадейко Фалалейко) (Фадейко, Фалалейко) Емельянов

Место рождения

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1626

Дата смерти

После 1684

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1626

Отец: Бакулин Емельян Степанов

Мать: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Бакулин Семен (Сенка) Фадеев

Мать ребёнка: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1665

Сын: Бакулин Афонасий Фадеев

Мать ребёнка: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1672

Сын: Бакулин Семен (Сенка Мл) (Сенка, Мл) Фадеев

Мать ребёнка: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1684

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