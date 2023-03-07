Бакулин Степан (Поздейко) Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулин Степан (Поздейко) Данилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1580

Дата смерти

До 1646

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1580

Отец: Бакулин Данило

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1600

Сын: Бакулин Тренка (Федор) Степанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1603

Сын: Бакулин Филипп (Филка) Степанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1605

Сын: Бакулин Василий Степанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1607

Сын: Бакулин Емельян Степанов

Мать ребёнка: не указана

поч. Поздейка Бакулина, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакулин Ларион (Ларка) Степанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакулин Лука Степанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакулин Петр Степанов

Мать ребёнка: не указана

Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Поздейка Бакулина, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1646
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