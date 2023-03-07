Бакулин Степан (Поздейко) Данилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1580
Дата смертиДо 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1580
Отец: Бакулин Данило
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1600
Сын: Бакулин Тренка (Федор) Степанов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1603
Сын: Бакулин Филипп (Филка) Степанов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1605
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1607
Мать ребёнка: не указана
поч. Поздейка Бакулина, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бакулин Ларион (Ларка) Степанов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Поздейка Бакулина, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1646