Алексей Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Антонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1882 ст.

Дочь: Виноградова Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Елизавета Стефанова

Кожухово, Ржевский район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ? Алексеевна

Мать ребёнка: Елизавета Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета Стефанова

Смерть
Неизвестно