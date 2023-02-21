Алексей Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1882 ст.
Дочь: Виноградова Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Елизавета Стефанова
Кожухово, Ржевский район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ? Алексеевна
Мать ребёнка: Елизавета Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета Стефанова
Смерть
Неизвестно