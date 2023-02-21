Елизавета Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизавета Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1882 ст.

Дочь: Виноградова Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Антонов

Кожухово, Ржевский район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ? Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Антонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Антонов

Смерть
Неизвестно
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