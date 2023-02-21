Елизавета Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1882 ст.
Дочь: Виноградова Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Антонов
Кожухово, Ржевский район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ? Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Антонов
Смерть
Неизвестно