Асанов Трофим Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАсанов Трофим Андреев

Асанов Трофим Андреев

Место рождения

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Асанов Андрей Савин

Мать: Асанова Василиса

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 16
Рождение ребёнка
1854

Сын: Асанов Матвей Трофимов

Мать ребёнка: Асанова Анна Денисова

ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 16
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Асанова Степанида Трофимова

Мать ребёнка: Асанова Анна Денисова

ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 16
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асанова Анна Денисова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close