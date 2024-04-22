Асанов Трофим Андреев
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Асанов Андрей Савин
Мать: Асанова Василиса
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 16
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Асанова Анна Денисова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 16
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Асанова Степанида Трофимова
Мать ребёнка: Асанова Анна Денисова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 16
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асанова Анна Денисова
Смерть
Неизвестно