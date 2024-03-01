Асанова Анна Денисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Асанов Трофим Андреев
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 16
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Асанова Степанида Трофимова
Отец ребёнка: Асанов Трофим Андреев
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 16
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 16
Смерть
Неизвестно