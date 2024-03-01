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Асанов Андрей Савин

Место рождения

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1796 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.

Отец: Асанов Сава Васильев

Мать: Асанова (Жавкунова) Мария Григорьева

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 15
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асанова Елена Сергеева

МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 628
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асанова Василиса

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 4
Рождение ребёнка
1814

Сын: Асанов Никита Андреев

Мать ребёнка: Асанова Василиса

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 15
Рождение ребёнка
1816

Сын: Асанов Андрей Андреев

Мать ребёнка: Асанова Василиса

ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 16
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Асанова Дарья Андреева

Мать ребёнка: Асанова Василиса

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 4
Рождение ребёнка
1823

Сын: Асанов Афанасий Андреев

Мать ребёнка: Асанова Василиса

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 4
Рождение ребёнка
1827

Сын: Асанов Трофим Андреев

Мать ребёнка: Асанова Василиса

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 16
Смерть
Неизвестно

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