Асанов Андрей Савин
Место рождения
Дата рождения1796 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1796 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 15
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асанова Елена Сергеева
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 628
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асанова Василиса
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 4
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Асанова Василиса
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 15
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Асанова Василиса
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 16
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Асанова Дарья Андреева
Мать ребёнка: Асанова Василиса
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 4
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Асанова Василиса
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 4
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Асанова Василиса
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 16
Смерть
Неизвестно