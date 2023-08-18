Зязин (Зезев) Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зязин (Зезев) Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1560

Дата смерти

До 1615

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1560

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1580

Сын: Зязин (зезев) Тимофей (Тимошка) Федоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зязин (зезев) Федор (Фетка) Федоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зязин (зезев) Дмитрий (Митка) Федоров

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1615