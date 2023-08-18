Зязин (Зезев) Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1560
Дата смертиДо 1615
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1560
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1580
Сын: Зязин (зезев) Тимофей (Тимошка) Федоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зязин (зезев) Федор (Фетка) Федоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зязин (зезев) Дмитрий (Митка) Федоров
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1615