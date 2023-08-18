Зязин (Зезев) Тимофей (Тимошка) Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зязин (Зезев) Тимофей (Тимошка) Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1580

Дата смерти

После 1629

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1580

Отец: Зязин (зезев) Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1600

Сын: Зязин (зезев) Иван (Ивашко) Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1605

Сын: Зязин (зезев) Федор (Фетка) Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1610

Сын: Зязин (зезев) Алексей (Олешка) Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

дер. Мартыновская, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1615

Сын: Зязин (зезев) Афонасий (Афонка) Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

дер. Мартыновская, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Мартыновская, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1629