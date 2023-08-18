Зязин (Зезев) Тимофей (Тимошка) Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1580
Дата смертиПосле 1629
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1580
Отец: Зязин (зезев) Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1600
Сын: Зязин (зезев) Иван (Ивашко) Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1605
Сын: Зязин (зезев) Федор (Фетка) Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1610
Сын: Зязин (зезев) Алексей (Олешка) Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
дер. Мартыновская, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1615
Сын: Зязин (зезев) Афонасий (Афонка) Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
дер. Мартыновская, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Мартыновская, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1629