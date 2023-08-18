Зязин (Зезев) Афонасий (Афонка) Тимофеев
Место рождениядер. Мартыновская, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1615
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1615
Отец: Зязин (зезев) Тимофей (Тимошка) Федоров
Мать: не указана
дер. Мартыновская, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1655
Сын: Зязин (зезев) Федор (Фетка) Афонасьев
Мать ребёнка: не указана
дер. Мартыновская, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Мартыновская, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678