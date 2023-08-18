Зязин (Зезев) Афонасий (Афонка) Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зязин (Зезев) Афонасий (Афонка) Тимофеев

Место рождения

дер. Мартыновская, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1615

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1615

Отец: Зязин (зезев) Тимофей (Тимошка) Федоров

Мать: не указана

дер. Мартыновская, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1655

Сын: Зязин (зезев) Федор (Фетка) Афонасьев

Мать ребёнка: не указана

дер. Мартыновская, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Мартыновская, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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