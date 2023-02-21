Решетов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРешетов Александр Петрович

Решетов Александр Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Решетов Пётр Михеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Решетов Пётр Александрович

Мать ребёнка: Решетова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Решетова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Решетова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Решетова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Решетова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Решетова Мария

Смерть
Неизвестно