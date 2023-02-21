Решетов Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Решетов Пётр Михеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Решетов Пётр Александрович
Мать ребёнка: Решетова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Решетова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Решетова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Решетова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Решетова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Решетова Мария
Смерть
Неизвестно