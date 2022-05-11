Решетова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Решетов Пётр Александрович

Отец ребёнка: Решетов Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Решетова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Решетов Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Решетова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Решетов Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Решетов Александр Петрович

Смерть
Неизвестно

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