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Решетов Пётр Михеевич

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Место рождения

Россия, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Вологодская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Решетов Евгений Петрович

Мать ребёнка: не указана

Россия, Вологодская область, Шуйский район, деревня Новое
Решетов Евгений Петрович родился в 1887 году в деревне Новое Шуйского района Вологодской области. Отец - Решетов Пётр Михеевич. От первого брака у Петра Михеевича были дети: Евгений, Александр, Иван, ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Решетова Анна Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Решетова Клавдия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Решетова Мария Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Решетов Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Решетов Александр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Россия, Вологодская область
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