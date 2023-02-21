Решетов Пётр Михеевич
Место рожденияРоссия, Вологодская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Вологодская область
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: не указана
Россия, Вологодская область, Шуйский район, деревня Новое
Решетов Евгений Петрович родился в 1887 году в деревне Новое Шуйского района Вологодской области. Отец - Решетов Пётр Михеевич. От первого брака у Петра Михеевича были дети: Евгений, Александр, Иван, ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Решетова Анна Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Решетова Клавдия Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Решетова Мария Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Решетов Александр Петрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Россия, Вологодская область