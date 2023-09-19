Щуржинский Николай Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1925
Дата смерти06.03.1971
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1925
Отец: Щуржинский Валентин Павлович
Мать: Щуржинская Екатерина
Рождение ребёнка
02.02.1949
Дочь: Филатова Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Щуржинская Мария Ильинична
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Щуржинская Мария Ильинична
Рождение ребёнка
08.03.1954
Сын: Щуржинский Павел Николаевич
Мать ребёнка: Щуржинская Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.03.1971