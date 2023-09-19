Щуржинский Николай Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩуржинский Николай Валентинович

Щуржинский Николай Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1925

Дата смерти

06.03.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1925

Отец: Щуржинский Валентин Павлович

Мать: Щуржинская Екатерина

Рождение ребёнка
02.02.1949

Дочь: Филатова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Щуржинская Мария Ильинична

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
1951

Дочь: Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Щуржинская Мария Ильинична

Рождение ребёнка
08.03.1954

Сын: Щуржинский Павел Николаевич

Мать ребёнка: Щуржинская Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щуржинская Мария Николаевна

Развод
Неизвестно

Жена: Щуржинская Мария Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щуржинская Мария Ильинична

Смерть
06.03.1971
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close