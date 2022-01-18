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Щуржинский Павел Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1954

Дата смерти

18.01.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1954

Отец: Щуржинский Николай Валентинович

Мать: Щуржинская Мария Николаевна

Рождение ребёнка
03.06.1976

Дочь: Ткаленко Юлия Павлова

Мать ребёнка: Щуржинская Анна Артемовна

Рождение ребёнка
30.01.1978

Дочь: Енютина Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Щуржинская Анна Артемовна

Рождение ребёнка
07.02.1991

Дочь: Украинская Валентина Павловна

Мать ребёнка: Щуржинская Анна Артемовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щуржинская Анна Артемовна

Смерть
18.01.2022
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