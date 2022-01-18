Щуржинский Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1954
Дата смерти18.01.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1954
Рождение ребёнка
03.06.1976
Дочь: Ткаленко Юлия Павлова
Мать ребёнка: Щуржинская Анна Артемовна
Рождение ребёнка
30.01.1978
Дочь: Енютина Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Щуржинская Анна Артемовна
Рождение ребёнка
07.02.1991
Дочь: Украинская Валентина Павловна
Мать ребёнка: Щуржинская Анна Артемовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.01.2022