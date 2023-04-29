Умов Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Умов Дмитрий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.03.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1891 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Умова Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: Умова Юлия Серафимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Умов Леонид Дмитриевич

Мать ребёнка: Умова Юлия Серафимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Умова Юлия Серафимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Умова Юлия Серафимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Умова Юлия Серафимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Умова Юлия Серафимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Умова Юлия Серафимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Умова Юлия Серафимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Умова Юлия Серафимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Умова Юлия Серафимовна

Смерть
?.03.1963
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл