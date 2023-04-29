Умов Дмитрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.03.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Умова Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: Умова Юлия Серафимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Умова Юлия Серафимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Умова Юлия Серафимовна
Смерть
?.03.1963
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл