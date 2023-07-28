Жаржавски (Кушнирова) Анна Романовна
Место рождения
Дата рождения12.03.1972
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1972
Отец: Кушниров Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жаржавски Ариэль
Отец ребёнка: Жаржавски Гера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаржавски Рон
Отец ребёнка: Жаржавски Гера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жаржавски Авиталь
Отец ребёнка: Жаржавски Гера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаржавски Даниэль
Отец ребёнка: Жаржавски Гера
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жаржавски Гера