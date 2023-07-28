Жаржавски (Кушнирова) Анна Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаржавски (Кушнирова) Анна Романовна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

12.03.1972

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1972

Отец: Кушниров Роман

Мать: Кушнирова Евгения Израйловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жаржавски Ариэль

Отец ребёнка: Жаржавски Гера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаржавски Рон

Отец ребёнка: Жаржавски Гера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жаржавски Авиталь

Отец ребёнка: Жаржавски Гера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаржавски Даниэль

Отец ребёнка: Жаржавски Гера

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жаржавски Гера