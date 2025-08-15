Жаржавски Гера Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Жаржавски Гера

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

Супруги
Жаржавски (Кушнирова) Анна Романовна12.03.1972 г.р.
Дети
Жаржавски АвитальНеизвестно г.р.
Жаржавски АриэльНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жаржавски (Кушнирова) Анна Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жаржавски Ариэль

Мать ребёнка: Жаржавски (Кушнирова) Анна Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаржавски Рон

Мать ребёнка: Жаржавски (Кушнирова) Анна Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жаржавски Авиталь

Мать ребёнка: Жаржавски (Кушнирова) Анна Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаржавски Даниэль

Мать ребёнка: Жаржавски (Кушнирова) Анна Романовна

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