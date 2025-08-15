Жаржавски Гера
мужской, родился Неизвестно
Супруги
Жаржавски (Кушнирова) Анна Романовна12.03.1972 г.р.
Дети
Жаржавски АвитальНеизвестно г.р.
Жаржавски АриэльНеизвестно г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жаржавски Ариэль
Мать ребёнка: Жаржавски (Кушнирова) Анна Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаржавски Рон
Мать ребёнка: Жаржавски (Кушнирова) Анна Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жаржавски Авиталь
Мать ребёнка: Жаржавски (Кушнирова) Анна Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаржавски Даниэль
Мать ребёнка: Жаржавски (Кушнирова) Анна Романовна