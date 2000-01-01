Жаржавски Гера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаржавски Гера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жаржавски Ариэль

Мать ребёнка: Жаржавски Анна Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаржавски Рон

Мать ребёнка: Жаржавски Анна Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жаржавски Авиталь

Мать ребёнка: Жаржавски Анна Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаржавски Даниэль

Мать ребёнка: Жаржавски Анна Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жаржавски Анна Романовна

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