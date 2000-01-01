Жаржавски Гера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жаржавски Ариэль
Мать ребёнка: Жаржавски Анна Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаржавски Рон
Мать ребёнка: Жаржавски Анна Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жаржавски Авиталь
Мать ребёнка: Жаржавски Анна Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаржавски Даниэль
Мать ребёнка: Жаржавски Анна Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жаржавски Анна Романовна