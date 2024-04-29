Моргачева (Есипова) Матрена Ивановна 1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Моргачева (Есипова) Матрена Ивановна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Есипов Иван Михайлович

Мать: Есипова (Тушева) Анна Андреевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моргачев Сергей Кузьмич

Отец ребёнка: Моргачев Кузьма (Козма) Дмитриевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
06.01.1857

Муж: Моргачев Кузьма (Козма) Дмитриевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №14, метрическая книга за 1857 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Иван Федоров Филатов, Антон Н... Показать все
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Моргачева Прасковья Кузьминична

Отец ребёнка: Моргачев Кузьма (Козма) Дмитриевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №74, метрическая книга за 1860 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1866

Сын: Моргачев Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Моргачев Кузьма (Козма) Дмитриевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Моргачев Алексей Кузьмич

Отец ребёнка: Моргачев Кузьма (Козма) Дмитриевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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