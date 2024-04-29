Моргачева (Есипова) Матрена Ивановна
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Моргачев Кузьма (Козма) Дмитриевич
Бракосочетание
06.01.1857
Брак: запись о браке №14, метрическая книга за 1857 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Иван Федоров Филатов, Антон Н... Показать все
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Моргачева Прасковья Кузьминична
Отец ребёнка: Моргачев Кузьма (Козма) Дмитриевич
Рождение: запись о рождении №74, метрическая книга за 1860 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Моргачев Кузьма (Козма) Дмитриевич
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Моргачев Кузьма (Козма) Дмитриевич
Смерть
Неизвестно