Моргачев Алексей Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Военная служба
1893
Ефрейтор 8 роты 64 Казанского пехотного полка, уволен в запас
Бракосочетание
07.06.1902
Брак: запись о браке №5, метрическая книга за 1902 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Михаил Космин Моргачев (брат А... Показать все
Смерть
Неизвестно