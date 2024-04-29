Моргачев Алексей Кузьмич 1868 — найти родственников по фамилии на Familio
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Моргачев Алексей Кузьмич

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Моргачев Кузьма (Козма) Дмитриевич

Мать: Моргачева (Есипова) Матрена Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Военная служба
1893
Ефрейтор 8 роты 64 Казанского пехотного полка, уволен в запас
Бракосочетание
07.06.1902

Жена: Моргачев (Есипова) Елена Николаевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №5, метрическая книга за 1902 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Михаил Космин Моргачев (брат А... Показать все
Смерть
Неизвестно

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