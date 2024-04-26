Моргачев (Есипова) Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.06.1902
Брак: запись о браке №5, метрическая книга за 1902 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Михаил Космин Моргачев (брат А... Показать все
Смерть
Неизвестно