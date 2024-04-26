Моргачев (Есипова) Елена Николаевна 1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Моргачев (Есипова) Елена Николаевна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
07.06.1902

Муж: Моргачев Алексей Кузьмич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №5, метрическая книга за 1902 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Михаил Космин Моргачев (брат А... Показать все
Смерть
Неизвестно

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