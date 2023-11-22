Давыдова (Ливенцева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Ливенцева) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1925 г.р.

Мать

Дети

1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
25.09.?

Отец: Ливенцев Иван Дмитриевич?

Мать: Ливенцева Прасковья

Рождение ребёнка
25.01.1965

Сын: Давыдов Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Давыдов Юрий Андреевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давыдов Юрий Андреевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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