Давыдова (Ливенцева) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.?
Отец: Ливенцев Иван Дмитриевич?
Мать: Ливенцева Прасковья
Рождение ребёнка
25.01.1965
Сын: Давыдов Александр Юрьевич
Отец ребёнка: Давыдов Юрий Андреевич
Рождение ребёнка
20.02.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Давыдов Юрий Андреевич
Смерть
Неизвестно