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Давыдов Юрий Андреевич

Место рождения

Твердилово, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

19.04.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
19.04.1938

Отец: Давыдов Андрей Иванович

Мать: Давыдова Клавдия Андреевна

Твердилово, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
По поим данным родился и жил в д. Рябцево Твердиловского с-совета, затем переехал в г. Бузулук
Рождение ребёнка
25.01.1965

Сын: Давыдов Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Давыдова Мария Ивановна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давыдова Мария Ивановна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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