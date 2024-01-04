Давыдов Юрий Андреевич
Место рождения
Дата рождения19.04.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1938
По поим данным родился и жил в д. Рябцево Твердиловского с-совета, затем переехал в г. Бузулук
Рождение ребёнка
25.01.1965
Сын: Давыдов Александр Юрьевич
Мать ребёнка: Давыдова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
20.02.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Давыдова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно