Грибанова Ксения Леонтиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Шило Леонтий Карнеев
Мать: Шило Фекла Моисеева
Рождение ребёнка
1894
Сын: Грибанов Иван
Отец ребёнка: Грибанов Григорий (Георгий) Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Грибанов Александр
Отец ребёнка: Грибанов Григорий (Георгий) Тимофеевич
Рождение ребёнка
03.11.1900
Дочь: Вовенкова Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Грибанов Григорий (Георгий) Тимофеевич
Рождение ребёнка
1903
Сын: Грибанов Федор
Отец ребёнка: Грибанов Григорий (Георгий) Тимофеевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Иванченко Анна
Отец ребёнка: Грибанов Григорий (Георгий) Тимофеевич
Место жительства
?.10.1925
Наумовский, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область
Переселилась из д. Макаричи Красногорского р-на Брянского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грибанов Николай
Отец ребёнка: Грибанов Григорий (Георгий) Тимофеевич