Грибанова Ксения Леонтиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибанова Ксения Леонтиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Шило Леонтий Карнеев

Мать: Шило Фекла Моисеева

Рождение ребёнка
1894

Сын: Грибанов Иван

Отец ребёнка: Грибанов Григорий (Георгий) Тимофеевич

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Грибанов Александр

Отец ребёнка: Грибанов Григорий (Георгий) Тимофеевич

Рождение ребёнка
03.11.1900

Дочь: Вовенкова Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Грибанов Григорий (Георгий) Тимофеевич

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Грибанов Федор

Отец ребёнка: Грибанов Григорий (Георгий) Тимофеевич

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Иванченко Анна

Отец ребёнка: Грибанов Григорий (Георгий) Тимофеевич

Место жительства
?.10.1925
Наумовский, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область
Переселилась из д. Макаричи Красногорского р-на Брянского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грибанов Николай

Отец ребёнка: Грибанов Григорий (Георгий) Тимофеевич

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