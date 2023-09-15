Вовенкова (Грибанова) Прасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вовенкова (Грибанова) Прасковья Григорьевна

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Место рождения

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

03.11.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1900

Отец: Грибанов Григорий (Георгий) Тимофеевич

Мать: Грибанова Ксения Леонтиевна

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Крещение
04.11.1900
Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Восприемники: Шило Тимофей Федорович, Мельникова Мария Терентиевна | Церковь святителя и чудотворца Николая
Место жительства
?.10.1925
Наумовский, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область
Переселилась из д. Макаричи Красногорского р-на Брянского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисенко Валентина

Отец ребёнка: Вовенков Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Вовенков Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вовенков Владимир

Отец ребёнка: Вовенков Антон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вовенков Антон

Смерть
Неизвестно
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