Вовенкова (Грибанова) Прасковья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения03.11.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1900
Крещение
04.11.1900
Восприемники: Шило Тимофей Федорович, Мельникова Мария Терентиевна | Церковь святителя и чудотворца Николая
Место жительства
?.10.1925
Наумовский, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область
Переселилась из д. Макаричи Красногорского р-на Брянского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисенко Валентина
Отец ребёнка: Вовенков Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Вовенков Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вовенков Владимир
Отец ребёнка: Вовенков Антон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вовенков Антон
Смерть
Неизвестно