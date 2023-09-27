Шило Фекла Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шило Фекла Моисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Жилинская Евдокия Леонтиевна

Отец ребёнка: Шило Леонтий Карнеев

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Грибанова Ксения Леонтиевна

Отец ребёнка: Шило Леонтий Карнеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шило Леонтий Карнеев

Смерть
Неизвестно
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