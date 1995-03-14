Ефименко Федор Потапович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1915
Дата смерти14.03.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1915
Отец: Ефименко Потап
Мать: Ефименко Пелагея
Рождение ребёнка
26.04.1950
Сын: Ефименко Александр Федорович
Мать ребёнка: Ефименко Элеонора Константиновна
Оха, Охинский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
24.01.1976
Дочь: Петрова Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Ефименко Элеонора Константиновна
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.03.1995