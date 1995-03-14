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Ефименко Федор Потапович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1915

Дата смерти

14.03.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1915

Отец: Ефименко Потап

Мать: Ефименко Пелагея

Рождение ребёнка
26.04.1950

Сын: Ефименко Александр Федорович

Мать ребёнка: Ефименко Элеонора Константиновна

Оха, Охинский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
24.01.1976

Дочь: Петрова Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Ефименко Элеонора Константиновна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефименко Элеонора Константиновна

Смерть
14.03.1995