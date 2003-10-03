Ефименко (Пихлер) Элеонора Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефименко (Пихлер) Элеонора Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1925

Дата смерти

03.10.2003

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1925

Отец: Пихлер Константин Германович

Мать: Пихлер Александра Афанасьевна

Рождение ребёнка
26.04.1950

Сын: Ефименко Александр Федорович

Отец ребёнка: Ефименко Федор Потапович

Оха, Охинский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
24.01.1976

Дочь: Петрова Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Ефименко Федор Потапович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефименко Федор Потапович

Смерть
03.10.2003
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