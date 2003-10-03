Ефименко (Пихлер) Элеонора Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1925
Дата смерти03.10.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1925
Рождение ребёнка
26.04.1950
Сын: Ефименко Александр Федорович
Отец ребёнка: Ефименко Федор Потапович
Оха, Охинский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
24.01.1976
Дочь: Петрова Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Ефименко Федор Потапович
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.10.2003