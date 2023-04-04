Бунин Иван Петрович 30.01.1773 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бунин Иван Петрович

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 30.01.1773

умер 1858

Отец
Бунин Пётр1746 г.р.
Мать
Бунина (Лодыгина) АннаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1773

Отец: Бунин Пётр

Мать: Бунина (Лодыгина) Анна

Военная служба
1788
Служил во флоте

попал в плен к шведам

Образование
После 1788
Упсальский университет

Был определен королем Густавом III в Упсальский университет, где и окончил свое образование

Образование
1790
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Выпущен мичманом из морского корпуса

Работа или профессия
28.01.1802
Кронштадт, Город Ленинград, РСФСР

Основал кронштадское благородное собрание, семь лет избирался его старшиною

Получение воинского звания/чина
1807

Произведен в капитан-лейтенанты

Демобилизация
1808

Уволен в чине капитана 2-го ранга

Смерть
1858

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