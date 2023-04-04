Бунин Иван Петрович
мужской, родился 30.01.1773
умер 1858
ОтецБунин Пётр1746 г.р.
МатьБунина (Лодыгина) АннаНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
30.01.1773
Отец: Бунин Пётр
Мать: Бунина (Лодыгина) Анна
Военная служба
1788
Служил во флоте
Образование
После 1788
Упсальский университет
Образование
1790
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
28.01.1802
Кронштадт, Город Ленинград, РСФСР
Получение воинского звания/чина
1807
Демобилизация
1808
Смерть
1858