Бунин Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1773
Дата смерти1858
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1773
Отец: Бунин Пётр
Мать: Бунина Анна
Образование
После 1788
Упсальский университет
Был определен королем Густавом III в Упсальский университет, где и окончил свое образование
Военная служба
1788
Служил во флоте
попал в плен к шведам
Образование
1790
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Выпущен мичманом из морского корпуса
Работа или профессия
28.01.1802
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Основал кронштадское благородное собрание, семь лет избирался его старшиною
Получение воинского звания/чина
1807
Произведен в капитан-лейтенанты
Демобилизация
1808
Уволен в чине капитана 2-го ранга
Смерть
1858