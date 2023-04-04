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Бунин Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1773

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Отец

1746 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1773

Отец: Бунин Пётр

Мать: Бунина Анна

Образование
После 1788
Упсальский университет
Был определен королем Густавом III в Упсальский университет, где и окончил свое образование
Военная служба
1788
Служил во флоте
попал в плен к шведам
Образование
1790
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Выпущен мичманом из морского корпуса
Работа или профессия
28.01.1802
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Основал кронштадское благородное собрание, семь лет избирался его старшиною
Получение воинского звания/чина
1807
Произведен в капитан-лейтенанты
Демобилизация
1808
Уволен в чине капитана 2-го ранга
Смерть
1858