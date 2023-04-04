Бунина (Лодыгина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунина (Лодыгина) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1775

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лодыгин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усова (Бунина) Варвара

Отец ребёнка: Бунин Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бунин Алексей

Отец ребёнка: Бунин Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бунин Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бланк (Бунина) Екатерина

Отец ребёнка: Бунин Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бунин Пётр

Рождение ребёнка
1752

Сын: Бунин Василий

Отец ребёнка: Бунин Пётр

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Семенова (Бунина) Мария Петровна

Отец ребёнка: Бунин Пётр

Рождение ребёнка
30.01.1773

Сын: Бунин Пётр

Отец ребёнка: Бунин Пётр

Марфино, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1773

Сын: Бунин Иван Петрович

Отец ребёнка: Бунин Пётр

Рождение ребёнка
07.01.1774

Дочь: (Бунина) Анна

Отец ребёнка: Бунин Пётр

Урусово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1775

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