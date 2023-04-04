Бунина (Лодыгина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1775
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лодыгин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усова (Бунина) Варвара
Отец ребёнка: Бунин Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бунин Алексей
Отец ребёнка: Бунин Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бунин Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бланк (Бунина) Екатерина
Отец ребёнка: Бунин Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бунин Пётр
Рождение ребёнка
1752
Сын: Бунин Василий
Отец ребёнка: Бунин Пётр
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Семенова (Бунина) Мария Петровна
Отец ребёнка: Бунин Пётр
Рождение ребёнка
30.01.1773
Сын: Бунин Пётр
Отец ребёнка: Бунин Пётр
Марфино, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1773
Сын: Бунин Иван Петрович
Отец ребёнка: Бунин Пётр
Рождение ребёнка
07.01.1774
Дочь: (Бунина) Анна
Отец ребёнка: Бунин Пётр
Урусово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1775