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Аксёнов Алексей Степанович

Место рождения

Верхний Двор, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

06.02.1898

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1898

Отец: Аксёнов Степан Афанасьевич

Мать: Аксёнова Евдокия Петровна

Верхний Двор, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.02.1927

Дочь: Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Аксёнова Лукерья Егоровна

Рождение ребёнка
24.01.1929

Дочь: Киселева Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Аксёнова Лукерья Егоровна

Рождение ребёнка
12.07.1931

Сын: Аксёнов Геннадий Алексеевич

Мать ребёнка: Аксёнова Лукерья Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1937

Сын: Аксёнов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Аксёнова Лукерья Егоровна

Смерть
1963