Аксёнов Алексей Степанович
Место рождения
Дата рождения06.02.1898
Дата смерти1963
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1898
Рождение ребёнка
13.02.1927
Дочь: Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Аксёнова Лукерья Егоровна
Рождение ребёнка
24.01.1929
Дочь: Киселева Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Аксёнова Лукерья Егоровна
Рождение ребёнка
12.07.1931
Сын: Аксёнов Геннадий Алексеевич
Мать ребёнка: Аксёнова Лукерья Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1937
Сын: Аксёнов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Аксёнова Лукерья Егоровна
Смерть
1963