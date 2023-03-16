Аксёнова Лукерья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1927
Дочь: Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Аксёнов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
24.01.1929
Дочь: Киселева Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Аксёнов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
12.07.1931
Сын: Аксёнов Геннадий Алексеевич
Отец ребёнка: Аксёнов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
Около 1937
Сын: Аксёнов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Аксёнов Алексей Степанович
Смерть
1985