Аксёнова Лукерья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнова Лукерья Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1927

Дочь: Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Аксёнов Алексей Степанович

Рождение ребёнка
24.01.1929

Дочь: Киселева Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Аксёнов Алексей Степанович

Рождение ребёнка
12.07.1931

Сын: Аксёнов Геннадий Алексеевич

Отец ребёнка: Аксёнов Алексей Степанович

Рождение ребёнка
Около 1937

Сын: Аксёнов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Аксёнов Алексей Степанович

Смерть
1985
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