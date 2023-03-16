Аксёнов Геннадий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1931
Дата смерти27.09.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1931
Рождение ребёнка
1965
Сын: Аксёнов Алексей Геннадьевич
Мать ребёнка: Аксёнова Лариса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аксёнова Лариса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аксёнова Лариса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксёнова Лариса Ивановна
Смерть
27.09.1976