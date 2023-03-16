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Аксёнов Геннадий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1931

Дата смерти

27.09.1976

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

1965 г.р.
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Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1931

Отец: Аксёнов Алексей Степанович

Мать: Аксёнова Лукерья Егоровна

Рождение ребёнка
1965

Сын: Аксёнов Алексей Геннадьевич

Мать ребёнка: Аксёнова Лариса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аксёнова Лариса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аксёнова Лариса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксёнова Лариса Ивановна

Смерть
27.09.1976
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