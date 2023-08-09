Решетняк Нестор Филиппович
Место рождения
Дата рождения27.09.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1856 ст.
ф.152 о.20 д.11 Метрическая книга за 1856
Место жительства
1862 ст.
Возраст - 6 лет. ф.601 о.1 д.5 Исповедная роспись Киевской епархии, Чигиринского уезда, села Межигорки, Покровской церкви
Место жительства
1864 ст.
Возраст - 8 лет. ф.601 о.1 д.8 Исповедная роспись Киевской епархии, Чигиринского уезда, села Межигорки, Покровской церкви
Рождение ребёнка
1890 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно