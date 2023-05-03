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Решетняк Пелагея Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.

Отец: Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1856 ст.

Сын: Решетняк Нестор Филиппович

Отец ребёнка: Решетняк Филипп Иванович

Межигорка, Черкаська область
ф.152 о.20 д.11 Метрическая книга за 1856
Место жительства
1862 ст.
Межигорка, Черкаська область
Возраст - 26 лет. ф.601 о.1 д.5 Исповедная роспись Киевской епархии, Чигиринского уезда, села Межигорки, Покровской церкви
Место жительства
1864 ст.
Межигорка, Черкаська область
Возраст - 28 лет. ф.601 о.1 д.8 Исповедная роспись Киевской епархии, Чигиринского уезда, села Межигорки, Покровской церкви
Смерть
Неизвестно
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