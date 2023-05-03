Решетняк Пелагея Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1836 ст.
Отец: Никита
Рождение ребёнка
27.09.1856 ст.
Сын: Решетняк Нестор Филиппович
Отец ребёнка: Решетняк Филипп Иванович
ф.152 о.20 д.11 Метрическая книга за 1856
Место жительства
1862 ст.
Возраст - 26 лет. ф.601 о.1 д.5 Исповедная роспись Киевской епархии, Чигиринского уезда, села Межигорки, Покровской церкви
Место жительства
1864 ст.
Возраст - 28 лет. ф.601 о.1 д.8 Исповедная роспись Киевской епархии, Чигиринского уезда, села Межигорки, Покровской церкви
Смерть
Неизвестно