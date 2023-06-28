Луткова Степанида Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1845
Дочь: Луткова Ефимия Афиногеновна
Отец ребёнка: Лутков Афиноген Захарович
Рождение ребёнка
06.03.1853
Сын: Лутков Василий Афиногенович
Отец ребёнка: Лутков Афиноген Захарович
Рождение ребёнка
10.03.1856
Сын: Лутков Тимофей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.07.1858
Отец ребёнка: Лутков Афиноген Захарович
Рождение ребёнка
05.07.1858
Отец ребёнка: Лутков Афиноген Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно