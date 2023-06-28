Луткова Степанида Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуткова Степанида Сергеевна

Луткова Степанида Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1845

Дочь: Луткова Ефимия Афиногеновна

Отец ребёнка: Лутков Афиноген Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.03.1853

Сын: Лутков Василий Афиногенович

Отец ребёнка: Лутков Афиноген Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.03.1856

Сын: Лутков Тимофей

Отец ребёнка: не указан

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.07.1858

Сын: Лутков Фома Афиногенович

Отец ребёнка: Лутков Афиноген Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.07.1858

Сын: Лутков Фома Афиногенович

Отец ребёнка: Лутков Афиноген Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лутков Афиноген Захарович

Смерть
Неизвестно