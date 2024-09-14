Шуткова (Луткова) Ефимия Афиногеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуткова (Луткова) Ефимия Афиногеновна

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

16.09.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1845

Отец: Лутков Афиноген Захарович

Мать: Луткова Степанида Сергеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
30.01.1863

Муж: Шутков Ефрем Романович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.10.1864

Дочь: Шуткова (Шуткова) Пелагея Ефремовна

Отец ребёнка: Шутков Ефрем Романович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.11.1865

Дочь: Шуткова (Шуткова) Екатерина Ефремовна

Отец ребёнка: Шутков Ефрем Романович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.06.1867

Дочь: Шуткова Марфа Ефремовна

Отец ребёнка: Шутков Ефрем Романович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.07.1868

Дочь: Шуткова (Шуткова) Анна Ефремовна

Отец ребёнка: Шутков Ефрем Романович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.11.1869

Сын: Шутков Михаил Ефремович

Отец ребёнка: Шутков Ефрем Романович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.09.1871

Сын: Шутков Иван Ефремович

Отец ребёнка: Шутков Ефрем Романович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.11.1872

Дочь: Шуткова (Шуткова) Матрона Ефремовна

Отец ребёнка: Шутков Ефрем Романович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.12.1873

Сын: Шутков Даниил Ефремович

Отец ребёнка: Шутков Ефрем Романович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.06.1875

Сын: Шутков Евсевий Ефремович

Отец ребёнка: Шутков Ефрем Романович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.09.1876

Дочь: Шуткова (Шуткова) Анастасия Ефремовна

Отец ребёнка: Шутков Ефрем Романович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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