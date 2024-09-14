Шуткова (Луткова) Ефимия Афиногеновна
Место рождения
Дата рождения16.09.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1845
Бракосочетание
30.01.1863
Рождение ребёнка
02.10.1864
Дочь: Шуткова (Шуткова) Пелагея Ефремовна
Отец ребёнка: Шутков Ефрем Романович
Рождение ребёнка
21.11.1865
Дочь: Шуткова (Шуткова) Екатерина Ефремовна
Отец ребёнка: Шутков Ефрем Романович
Рождение ребёнка
28.06.1867
Дочь: Шуткова Марфа Ефремовна
Отец ребёнка: Шутков Ефрем Романович
Рождение ребёнка
28.07.1868
Дочь: Шуткова (Шуткова) Анна Ефремовна
Отец ребёнка: Шутков Ефрем Романович
Рождение ребёнка
08.11.1869
Отец ребёнка: Шутков Ефрем Романович
Рождение ребёнка
18.09.1871
Отец ребёнка: Шутков Ефрем Романович
Рождение ребёнка
04.11.1872
Дочь: Шуткова (Шуткова) Матрона Ефремовна
Отец ребёнка: Шутков Ефрем Романович
Рождение ребёнка
10.12.1873
Отец ребёнка: Шутков Ефрем Романович
Рождение ребёнка
21.06.1875
Отец ребёнка: Шутков Ефрем Романович
Рождение ребёнка
18.09.1876
Дочь: Шуткова (Шуткова) Анастасия Ефремовна
Отец ребёнка: Шутков Ефрем Романович
Смерть
Неизвестно