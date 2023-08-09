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Тихов (Иванов) Александр Иванович

Место рождения

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Потанин Иван Васильевич

Мать: Потанина Хиония Семеновна

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
1892 - носит фамилию Тихов.
Бракосочетание
25.05.1892 ст.

Жена: Тихова Наталия Сосипатровна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
1892
Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Уволенный в запас рядовой 88 пехотного Петровского полка.
Рождение ребёнка
29.03.1893 ст.

Дочь: Тихова Еликонида Александровна

Мать ребёнка: Тихова Наталия Сосипатровна

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно