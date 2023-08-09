Тихов (Иванов) Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Потанин Иван Васильевич
1892 - носит фамилию Тихов.
Бракосочетание
25.05.1892 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
1892
Уволенный в запас рядовой 88 пехотного Петровского полка.
Рождение ребёнка
29.03.1893 ст.
Дочь: Тихова Еликонида Александровна
Мать ребёнка: Тихова Наталия Сосипатровна
Смерть
Неизвестно