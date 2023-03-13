Широкова (Крыгина) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крыгинъ Андрей
Мать: Крыгина Ирина
Рождение ребёнка
1919
Сын: Широков Григорий
Отец ребёнка: Широковъ Сергей
с. Никольское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Широковъ Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Широковъ Сергей