Широкова (Крыгина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова (Крыгина) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1872 г.р.

Муж

Дети

1919 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крыгинъ Андрей

Мать: Крыгина Ирина

Рождение ребёнка
1919

Сын: Широков Григорий

Отец ребёнка: Широковъ Сергей

с. Никольское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Широковъ Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широковъ Сергей