Широковъ Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широковъ Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

Дети

1919 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Широков Григорий

Мать ребёнка: Широкова Анастасия

с. Никольское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Широкова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова Анастасия

Место жительства
Неизвестно