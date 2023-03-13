Крыгина (Ведѣнѣева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыгина (Ведѣнѣева) Ирина

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

16.04.1872

Дата смерти

После 1911

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1872

Отец: Ведѣнѣевъ Дмитрій

Мать: Ведѣнѣева Матрена

Александровка
Рождение ребёнка
1892

Сын: Крыгинъ Лазарь

Отец ребёнка: Крыгинъ Андрей

Рождение ребёнка
1896

Сын: Крыгинъ Степанъ

Отец ребёнка: Крыгинъ Андрей

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Привалова Василиса

Отец ребёнка: Крыгинъ Андрей

Рождение ребёнка
До 1904

Дочь: Кофейникова Варвара

Отец ребёнка: Крыгинъ Андрей

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Гаврилова Матрена

Отец ребёнка: Крыгинъ Андрей

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Крыгинъ Петръ

Отец ребёнка: Крыгинъ Андрей

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Липатова Екатерина

Отец ребёнка: Крыгинъ Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Широкова Анастасия

Отец ребёнка: Крыгинъ Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крыгинъ Андрей

Смерть
После 1911
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