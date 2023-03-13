Крыгина (Ведѣнѣева) Ирина
Место рожденияАлександровка
Дата рождения16.04.1872
Дата смертиПосле 1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1872
Отец: Ведѣнѣевъ Дмитрій
Мать: Ведѣнѣева Матрена
Александровка
Рождение ребёнка
1892
Сын: Крыгинъ Лазарь
Отец ребёнка: Крыгинъ Андрей
Рождение ребёнка
1896
Сын: Крыгинъ Степанъ
Отец ребёнка: Крыгинъ Андрей
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Привалова Василиса
Отец ребёнка: Крыгинъ Андрей
Рождение ребёнка
До 1904
Дочь: Кофейникова Варвара
Отец ребёнка: Крыгинъ Андрей
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Гаврилова Матрена
Отец ребёнка: Крыгинъ Андрей
Рождение ребёнка
1909
Сын: Крыгинъ Петръ
Отец ребёнка: Крыгинъ Андрей
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Липатова Екатерина
Отец ребёнка: Крыгинъ Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Широкова Анастасия
Отец ребёнка: Крыгинъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крыгинъ Андрей
Смерть
После 1911