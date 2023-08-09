Голицына (Jussupova Юсупова) Елизавета Борисовна
Место рождения
Дата рождения27.04.1745
Дата смерти29.08.1770
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1745
Рождение ребёнка
17.08.1763
Дочь: Gallitzin Anna Alexandrovna
Отец ребёнка: Голицын Андрей Михайлович
Бракосочетание
13.02.1764
Супруг(-а): Елизавета Борисовна Голицына (Юсупова)
Рождение ребёнка
28.01.1765
Отец ребёнка: Голицын Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
15.05.1766
Сын: Голицын, Князь Борис Андреевич
Отец ребёнка: Голицын Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
29.07.1767
Сын: Голицын Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Голицын Андрей Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.08.1770
Похороны
01.09.1770