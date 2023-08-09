Голицына (Jussupova Юсупова) Елизавета Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Jussupova Юсупова) Елизавета Борисовна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

27.04.1745

Дата смерти

29.08.1770

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1745

Отец: Yusupov Boris Grigorievich

Мать: Yusupov Irina Mikhailovna

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.08.1763

Дочь: Gallitzin Anna Alexandrovna

Отец ребёнка: Голицын Андрей Михайлович

Бракосочетание
13.02.1764

Муж: Голицын Андрей Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруг(-а): Елизавета Борисовна Голицына (Юсупова)
Рождение ребёнка
28.01.1765

Сын: Голицын Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Голицын Андрей Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.05.1766

Сын: Голицын, Князь Борис Андреевич

Отец ребёнка: Голицын Андрей Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.07.1767

Сын: Голицын Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Голицын Андрей Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.08.1770
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
01.09.1770
Москва, город федерального значения Москва