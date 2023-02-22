Карюхин (Карюхина) Анна Малахова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти01.11.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Карюхин Пётр Фомин
Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Карюхин Пётр Фомин
Рождение ребёнка
15.07.1854
Отец ребёнка: Карюхин Пётр Фомин
Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Дария Петрова
Отец ребёнка: Карюхин Пётр Фомин
Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Карюхин Пётр Фомин
Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёкла Петрова
Отец ребёнка: Карюхин Пётр Фомин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сиглитикия Петрова
Отец ребёнка: Карюхин Пётр Фомин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карюхин Пётр Фомин
Смерть
01.11.1881
Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя