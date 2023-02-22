Карюхин (Карюхина) Анна Малахова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карюхин (Карюхина) Анна Малахова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

01.11.1881

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Карюхин Сергей Петров

Отец ребёнка: Карюхин Пётр Фомин

Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1852

Сын: Карюхин Евстафий Петров

Отец ребёнка: Карюхин Пётр Фомин

Рождение ребёнка
15.07.1854

Сын: Карюхин Владимир Петров

Отец ребёнка: Карюхин Пётр Фомин

Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Дария Петрова

Отец ребёнка: Карюхин Пётр Фомин

Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1859

Сын: Карюхин Анастасий Петров

Отец ребёнка: Карюхин Пётр Фомин

Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёкла Петрова

Отец ребёнка: Карюхин Пётр Фомин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сиглитикия Петрова

Отец ребёнка: Карюхин Пётр Фомин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карюхин Пётр Фомин

Смерть
01.11.1881
Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя