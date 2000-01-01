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(Карюхина) Сиглитикия Петрова
(Карюхина) Сиглитикия Петрова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Карюхин Пётр Фомин
1827 г.р.
Мать
Карюхин (Карюхина) Анна Малахова
1824 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Карюхин Пётр Фомин
Мать:
Карюхин Анна Малахова
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