Карюхин Сергей Петров
Место рожденияЗаселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Дата рождения1846
Дата смерти05.12.1904
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Карюхин Пётр Фомин
Мать: Карюхин Анна Малахова
Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Смерть
05.12.1904
Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя