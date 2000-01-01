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Карюхин Сергей Петров

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Место рождения

Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя

Дата рождения

1846

Дата смерти

05.12.1904

Пол

Мужской

Отец

1827 г.р.

Мать

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Карюхин Пётр Фомин

Мать: Карюхин Анна Малахова

Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Смерть
05.12.1904
Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
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