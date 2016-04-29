Иванов Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1953
Дата смерти29.04.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1974
Сын: Иванов Олег
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
29.04.2016