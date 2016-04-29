Иванов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1953

Дата смерти

29.04.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1974

Сын: Иванов Олег

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
29.04.2016