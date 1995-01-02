Иванов Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Олег

Иванов Олег

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1974

Дата смерти

02.01.1995

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1974

Отец: Иванов Александр Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.03.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов ?

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
02.01.1995
Чечня
Причина смерти: На войне | На войне
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close