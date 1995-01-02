Иванов Олег
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1974
Дата смерти02.01.1995
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1974
Отец: Иванов Александр Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.03.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов ?
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.01.1995
Чечня
Причина смерти: На войне | На войне