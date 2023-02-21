Стеблянко Пётр Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1929
Дата смерти18.04.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1929
Рождение ребёнка
16.10.1955
Сын: Стеблянко Сергей Петрович
Мать ребёнка: Стеблянко Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
05.10.1957
Сын: Стеблянко Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Стеблянко Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
06.09.1959
Сын: Стеблянко Виктор Петрович
Мать ребёнка: Стеблянко Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
01.06.1965
Сын: Стеблянко Владимир Петрович
Мать ребёнка: Стеблянко Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стеблянко Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Стеблянко Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Стеблянко Надежда Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.04.1992