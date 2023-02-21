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Стеблянко Пётр Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1929

Дата смерти

18.04.1992

Пол

Мужской

Добавил:

PS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1929

Отец: Стеблянко Марк Петрович

Мать: Макухина Варвара Фёдоровна

Рождение ребёнка
16.10.1955

Сын: Стеблянко Сергей Петрович

Мать ребёнка: Стеблянко Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
05.10.1957

Сын: Стеблянко Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Стеблянко Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
06.09.1959

Сын: Стеблянко Виктор Петрович

Мать ребёнка: Стеблянко Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
01.06.1965

Сын: Стеблянко Владимир Петрович

Мать ребёнка: Стеблянко Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стеблянко Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Стеблянко Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стеблянко Юрий Петрович

Мать ребёнка: Стеблянко Надежда Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стеблянко Надежда Алексеевна

Смерть
18.04.1992