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Стеблянко Надежда Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1934

Дата смерти

05.11.2006

Пол

Женский

Добавил:

PS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1955

Сын: Стеблянко Сергей Петрович

Отец ребёнка: Стеблянко Пётр Маркович

Рождение ребёнка
05.10.1957

Сын: Стеблянко Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Стеблянко Пётр Маркович

Рождение ребёнка
06.09.1959

Сын: Стеблянко Виктор Петрович

Отец ребёнка: Стеблянко Пётр Маркович

Рождение ребёнка
01.06.1965

Сын: Стеблянко Владимир Петрович

Отец ребёнка: Стеблянко Пётр Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стеблянко Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Стеблянко Пётр Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стеблянко Юрий Петрович

Отец ребёнка: Стеблянко Пётр Маркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стеблянко Пётр Маркович

Смерть
05.11.2006
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