Стеблянко Надежда Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1934
Дата смерти05.11.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1955
Сын: Стеблянко Сергей Петрович
Отец ребёнка: Стеблянко Пётр Маркович
Рождение ребёнка
05.10.1957
Сын: Стеблянко Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Стеблянко Пётр Маркович
Рождение ребёнка
06.09.1959
Сын: Стеблянко Виктор Петрович
Отец ребёнка: Стеблянко Пётр Маркович
Рождение ребёнка
01.06.1965
Сын: Стеблянко Владимир Петрович
Отец ребёнка: Стеблянко Пётр Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стеблянко Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Стеблянко Пётр Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Стеблянко Пётр Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.2006