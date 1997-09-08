Стеблянко Виктор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1959
Рождение ребёнка
11.09.1983
Сын: Стеблянко Пётр Викторович
Мать ребёнка: Генрих Елена Ивановна
Рождение ребёнка
24.04.1985
Дочь: Стеблянко Валентина Викторовна
Мать ребёнка: Генрих Елена Ивановна
Рождение ребёнка
08.09.1997
Дочь: Стеблянко Елена Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Генрих Елена Ивановна