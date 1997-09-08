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Стеблянко Виктор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1959

Пол

Мужской

Добавил:

PS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1959

Отец: Стеблянко Пётр Маркович

Мать: Стеблянко Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
11.09.1983

Сын: Стеблянко Пётр Викторович

Мать ребёнка: Генрих Елена Ивановна

Рождение ребёнка
24.04.1985

Дочь: Стеблянко Валентина Викторовна

Мать ребёнка: Генрих Елена Ивановна

Рождение ребёнка
08.09.1997

Дочь: Стеблянко Елена Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Генрих Елена Ивановна

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